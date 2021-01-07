Елфутина: надеюсь, что после моей медали на ОИ больше людей захотели попробовать виндсёрфинг

Бронзовый призёр Олимпиады-2016 в классе RS:X Стефания Елфутина высказала мнение о росте популярности виндсёрфинга в России после её успеха на Играх в Рио-де-Жанейро.

«Мне очень сложно правильно ответить на этот вопрос. Я нахожусь немного в вакууме относительно развития виндсёрфинга в стране. Сборы за границей, соревнования за границей. Так что не было возможности ощутить, как это в России. Моя спортивная карьера все равно продолжалась. По моим ощущениям, сначала был всплеск, а потом всё равно всё сошло на тот уровень, который был. Я надеюсь, после лета 2016-го, когда удалось завоевать медаль, и следующего сезона дети или уже подростки узнали об этом виде спорта и захотели им заниматься. Надеюсь, больше людей захотели попробовать виндсёрфинг для себя», — приводит слова Елфутиной Olympic Chanel.

Она отметила, что в России есть много хороших мест для занятий виндсёрфингом.

«Сочи хорош тем, что в середине декабря 20 градусов тепла и можно заниматься. Это рабочий месяц. Не всегда получается выходить только в феврале, в самый холодный месяц. Во многих других местах сезон пять-шесть месяцев длится. Летом хорош Петербург, там прекрасные погодные условия. Я ни разу не пробовала гонять в Восточной России, там океан и виндсёрфинг появляется. Хотела бы попробовать там покататься. Интересно, что там за условия: Россия и океан», — добавила спортсменка.

В активе 23-летней Елфутиной, помимо бронзы Игр-2016, два серебра и бронза чемпионатов Европы.

Ранее сообщалось, что Александр Аскеров завоевал лицензию на ОИ в Токио для сборной России по парусному спорту.