Драчёв: поднять российский биатлон — это задача не на один год

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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал мнение о результатах национальной команды в текущем сезоне.
Драчёв: поднять российский биатлон — это задача не на один год
  • РИА Новости

«Это же биатлон, за медаль можно побороться в любом соревновании. Пусть «Рождественская гонка» в Германии — это шоу, но всё равно рад за ребят, что они там справились и выиграли золото. Работы предстоит много, поднять российский биатлон — это задача не на один год, а лет на пять-шесть. Мы начали эту работу проводить, но получилось как получилось», — приводят слова Драчёва «Известия».

Перед стартом этапа в Оберхофе сборная России не завоёвывала медали в 39 гонках Кубка мира подряд, что является антирекордом национальной команды.

Ранее сообщалось, что Валерий Польховский оценил нынешний уровень сборной России по биатлону.

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