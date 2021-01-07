Драчёв: поднять российский биатлон — это задача не на один год

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал мнение о результатах национальной команды в текущем сезоне.

«Это же биатлон, за медаль можно побороться в любом соревновании. Пусть «Рождественская гонка» в Германии — это шоу, но всё равно рад за ребят, что они там справились и выиграли золото. Работы предстоит много, поднять российский биатлон — это задача не на один год, а лет на пять-шесть. Мы начали эту работу проводить, но получилось как получилось», — приводят слова Драчёва «Известия».

Перед стартом этапа в Оберхофе сборная России не завоёвывала медали в 39 гонках Кубка мира подряд, что является антирекордом национальной команды.

Ранее сообщалось, что Валерий Польховский оценил нынешний уровень сборной России по биатлону.