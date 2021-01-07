Дабл-дабл Портиса помог «Милуоки» победить «Детройт» в матче НБА

«Милуоки Бакс» одержал победу над «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Милуоки, завершилась со счётом 130:115 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Бакс» стал Яннис Адетонкумбо, набравший 24 очка. Ещё 23 очка в активе Криса Миддлтона. Дабл-дабл из 16 очков и десяти подборов оформил Бобби Портис.

В составе «Детройта» 31 очко набрал Джерами Грант. Ещё 20 очков команде принёс Саддик Бей.

В других матчах игрового дня «Индиана Пэйсерс» взял верх над «Хьюстон Рокетс» (114:107), «Филадельфия Сиксерс» победил «Вашингтон Уизардс» (141:136), «Орландо Мэджик» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» (105:94), «Майами Хит» проиграл «Бостон Селтикс» (105:107), «Атланта Хоукс» уступил «Шарлотт Хорнетс» (94:102), «Нью-Йорк Никс» взял верх над «Юта Джаз» (112:100), «Нью-Орлеан Пеликанс» уступил «Оклахома-Сити Тандер» (110:111), «Финикс Санз» обыграл «Торонто Рэпторс» (123:115), «Голден Стэйт Уорриорз» проиграл «Лос-Анджелес Клипперс» (101:108) а «Сакраменто Кингз» взял верх над «Чикаго Буллз» (128:124).

Ранее сообщалось, что дабл-даблы Джеймса и Дэвиса помогли «Лейкерс» победить «Мемфис» в НБА.