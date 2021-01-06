Дабл-даблы Джеймса и Дэвиса помогли «Лейкерс» победить «Мемфис» в НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Мемфисе, завершилась со счётом 94:92 в пользу гостей.

Самыми результативными игроками «Лейкерс» стали Леброн Джеймс и Энтони Дэвис, оформившие дабл-даблы из 26 очков а также 11 и десяти подборов соответственно.

В составе «Гриззлиз» по 13 очков набрали Диллон Брукс, Горги Дьенг, а также Йонас Валанчюнас, оформивший дабл-дабл из 13 очков и 11 подборов.

В других матчах игрового дня «Бруклин Нетс» победил «Юта Джаз» (130:96), «Денвер Наггетс» взял верх над «Миннесота Тимбервулвз» (123:116), «Лос-Анджелес Клипперс» проиграл «Сан-Антонио Спёрс» (113:116), а «Портленд Трэйл Блэйзерс» уступил «Чикаго Буллз» (108:111).

Ранее сообщалось, что Кевин Дюрант отправился на самоизоляцию из-за контакта с заболевшим коронавирусом.