Источник: звезда НБА Дюрант отправился на самоизоляцию из-за контакта с заболевшим коронавирусом

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант пропустит одну неделю из-за протокола Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по профилактике коронавируса.

Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. По информации источника, баскетболист контактировал с человеком, заболевшим коронавирусом, в связи с чем он отправился на недельную самоизоляцию. Форвард не сможет помочь «Нетс» в ближайших четырёх матчах.

В текущем сезоне Дюрант набирает в среднем 28,2 очка, семь подборов и 4,8 передачи за игру.

Ранее сообщалось, что трипл-дабл Дончича помог «Далласу» победить «Хьюстон» в НБА.