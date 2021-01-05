Источник: звезда НБА Дюрант отправился на самоизоляцию из-за контакта с заболевшим коронавирусом
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Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. По информации источника, баскетболист контактировал с человеком, заболевшим коронавирусом, в связи с чем он отправился на недельную самоизоляцию. Форвард не сможет помочь «Нетс» в ближайших четырёх матчах.
В текущем сезоне Дюрант набирает в среднем 28,2 очка, семь подборов и 4,8 передачи за игру.
Ранее сообщалось, что трипл-дабл Дончича помог «Далласу» победить «Хьюстон» в НБА.