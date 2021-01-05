Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» победить «Хьюстон» в НБА

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В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» одержали победу над «Хьюстон Рокетс».

Матч, проходивший в «Тойота-центре» в Хьюстоне, завершился победой гостей со счётом 113:100.

В составе победителей трипл-дабл оформил словенский защитник Лука Дончич, набравший 33 очка, сделавший 16 подборов и 11 результативных передач.

Лидер команды хозяев Джеймс Харден оформил дабл-дабл — 21 очко, 10 подборов.

В параллельной встрече «Милуоки Бакс» одержали победу над «Детройт Пистонс» со счётом 125:115. Лидер команды из штата Висконсин Яннис Адетокунбо набрал 43 очка и сделал девять подборов.

Ранее сообщалось, что в клубе НБА «Клипперс» выявлена вспышка коронавируса.

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