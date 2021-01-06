Сорин назвал «Тур де Ски» выездным чемпионатом России
- © Страница Егора Сорина
«Можно сказать, что «Тур де Ски» превращается в выездной чемпионат России. Но это ни в коем случае не должно расслаблять ребят. Тем более что Тоблах традиционно для нас удачное место. Спортсмены показали то, что от них ожидали. В каждой гонке будем отдельно говорить о командной работе, но пока же самое главное — чтобы они просто не мешали друг другу, и уже будет хорошо», — цитирует Сорина Sport24.
В женской гонке преследования на пятом этапе «Тур де Ски» победу одержала россиянка Юлия Ступак. У мужчин вся призовая тройка представлена Россией — Александр Большунов, Иван Якимушкин и Евгений Белов.
Ранее Большунов прокомментировал победу в гонке преследования на «Тур де Ски».