Сорин назвал «Тур де Ски» выездным чемпионатом России

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин оценил результаты пятого этапа многодневки «Тур де Ски».

«Можно сказать, что «Тур де Ски» превращается в выездной чемпионат России. Но это ни в коем случае не должно расслаблять ребят. Тем более что Тоблах традиционно для нас удачное место. Спортсмены показали то, что от них ожидали. В каждой гонке будем отдельно говорить о командной работе, но пока же самое главное — чтобы они просто не мешали друг другу, и уже будет хорошо», — цитирует Сорина Sport24.

В женской гонке преследования на пятом этапе «Тур де Ски» победу одержала россиянка Юлия Ступак. У мужчин вся призовая тройка представлена Россией — Александр Большунов, Иван Якимушкин и Евгений Белов.

Ранее Большунов прокомментировал победу в гонке преследования на «Тур де Ски».