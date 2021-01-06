Сорин назвал «Тур де Ски» выездным чемпионатом России

Короткая ссылка
Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин оценил результаты пятого этапа многодневки «Тур де Ски».
Сорин назвал «Тур де Ски» выездным чемпионатом России
  • © Страница Егора Сорина
  • Instagram

«Можно сказать, что «Тур де Ски» превращается в выездной чемпионат России. Но это ни в коем случае не должно расслаблять ребят. Тем более что Тоблах традиционно для нас удачное место. Спортсмены показали то, что от них ожидали. В каждой гонке будем отдельно говорить о командной работе, но пока же самое главное — чтобы они просто не мешали друг другу, и уже будет хорошо», — цитирует Сорина Sport24.

В женской гонке преследования на пятом этапе «Тур де Ски» победу одержала россиянка Юлия Ступак. У мужчин вся призовая тройка представлена Россией — Александр Большунов, Иван Якимушкин и Евгений Белов.

Ранее Большунов прокомментировал победу в гонке преследования на «Тур де Ски».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить