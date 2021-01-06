«Интер» проиграл «Сампдории» в 16-м туре Серии А

В матче 16-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» уступил генуэзской «Сампдории».

Матч, проходивший на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе, завершился победой хозяев со счётом 2:1.

В составе «Сампдории» забивали Антонио Кандрева (с пенальти) и Бальде Кейта. Единственный мяч гостей на счету Стефана де Врея.

На 11-й минуте игрок «Интера» Алексис Санчес не реализовал пенальти.

Миланский клуб занимает второе место в турнирной таблице, имея 36 очков. «Сампдория» располагается на 11-й строчке, имея 20 очков.

Ранее сообщалось, что «Рома» обыграла «Кротоне» в матче Серии А.