«Интер» проиграл «Сампдории» в 16-м туре Серии А

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В матче 16-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» уступил генуэзской «Сампдории».
«Интер» проиграл «Сампдории» в 16-м туре Серии А
  • Reuters

Матч, проходивший на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе, завершился победой хозяев со счётом 2:1.

В составе «Сампдории» забивали Антонио Кандрева (с пенальти) и Бальде Кейта. Единственный мяч гостей на счету Стефана де Врея.

На 11-й минуте игрок «Интера» Алексис Санчес не реализовал пенальти.

Миланский клуб занимает второе место в турнирной таблице, имея 36 очков. «Сампдория» располагается на 11-й строчке, имея 20 очков.

Ранее сообщалось, что «Рома» обыграла «Кротоне» в матче Серии А.

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