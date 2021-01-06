Плющев — о Ларионове: не надо здесь искать крайних и топтать ногами

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Бывший главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Владимир Плющев высказал мнение о работе нынешнего наставника команды Игоря Ларионова на чемпионате мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в канадском Эдмонтоне.
Плющев — о Ларионове: не надо здесь искать крайних и топтать ногами
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«Шашками рубить не нужно. Я же сам всё это проходил. У Игоря идеи неплохие и прогрессивные. К сожалению, один в поле не воин, нужна система. В каких-то моментах ему не хватило опыта, но это совершенно нормально, он совсем недавно встал на эту стезю. Опыт наживается только со временем. Не надо здесь искать крайних и топтать ногами, надоело это уже. У нас сначала попу целуют и облизывают до блеска, а после неудачи начинают человека так топить, что не хочется даже работать в этой сфере. Надо уважительно относиться к тем людям, которые что-то умеют делать, а Ларионов умеет», — приводит слова Плющева «Спорт-Экспресс».

По итогам молодёжного чемпионата мира 2021 года сборная России заняла четвёртое место, потерпев три поражения по ходу турнира: от Чехии на групповом этапе (0:2), от Канады в полуфинале (0:5) и от Финляндии в матче за бронзу (1:4).

Ранее сообщалось, что Василий Пономарёв призвал не перекладывать на Ларионова вину за неудачу сборной на МЧМ.

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