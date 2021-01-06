Аскаров рассказал, как относится к критике экспертами его игры на МЧМ

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Голкипер молодёжной сборной России по хоккею Ярослав Аскаров рассказал о своём отношении к критическим высказываниям экспертов о его игре на чемпионате мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в канадском Эдмонтоне.
Аскаров рассказал, как относится к критике экспертами его игры на МЧМ
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«Я в свою сторону давления не замечал. Играл спокойнее. Увереннее, чем на прошлом чемпионате мира. В плане психологии этот турнир для меня сложился легче. Никаких экспертов не читаю, не смотрю. Это мнение со стороны. С ним никак спорить не буду», — приводит слова Аскарова Sport24.

18-летний Аскаров провёл шесть матчей за сборную на турнире, пропустил 15 шайб и отразил 174 броска по своим воротам.

Ранее сообщалось, что Владимир Плющев считает Аскарова лучшим игроком сборной России на МЧМ.

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