Аскаров рассказал, как относится к критике экспертами его игры на МЧМ
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«Я в свою сторону давления не замечал. Играл спокойнее. Увереннее, чем на прошлом чемпионате мира. В плане психологии этот турнир для меня сложился легче. Никаких экспертов не читаю, не смотрю. Это мнение со стороны. С ним никак спорить не буду», — приводит слова Аскарова Sport24.
18-летний Аскаров провёл шесть матчей за сборную на турнире, пропустил 15 шайб и отразил 174 броска по своим воротам.
Ранее сообщалось, что Владимир Плющев считает Аскарова лучшим игроком сборной России на МЧМ.