Плющев считает Аскарова лучшим игроком сборной России на МЧМ

Бывший главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Владимир Плющев высказал мнение о выступлении команды на чемпионате мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в канадском Эдмонтоне.

«У нас была ровная команда без ярко выраженных звёзд, и они сделали всё, что могли. А в таких матчах, как за бронзу, играют роль нюансы и случаи. К этому можно отнести вторую шайбу, когда вратарь закрыт и своими, и чужими игроками. Мы проиграли команде, которая была лучше и претендовала на золото на этом турнире», — приводит слова Плющева Sport24.

Он отметил, что не считает российскую сборную плохо подготовленной в физическом плане.

«Я думаю, что мы были слабее в технико-тактической работе. Назвал бы Аскарова лучшим игроком сборной на этом турнире. Он много бросков отразил с финнами, да и до этого его особо винить нельзя, особенно когда команда не забивает. Главное разочарование? Не буду называть фамилию», — добавил Плющев.

По итогам молодёжного чемпионата мира 2021 года сборная России заняла четвёртое место, проиграв Финляндии в матче за бронзу со счётом 1:4.

18-летний Аскаров провёл шесть матчей за сборную на турнире, пропустил 15 шайб и отразил 174 броска по своим воротам.

Ранее сообщалось, что депутат Лебедев призвал излишне не критиковать сборную России за выступление на МЧМ.