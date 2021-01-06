Депутат Лебедев призвал излишне не критиковать сборную России за выступление на МЧМ

Депутат Госдумы Игорь Лебедев высказал мнение о выступлении молодёжной сборной России на чемпионате мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в канадском Эдмонтоне.

«Что касается результата, то нет никакого кризиса. Я ждал от наших СМИ заголовков, что Россия — единственная сборная, обыгравшая чемпионов чемпионата. Да, обидно было проиграть эти два матча, но ничего страшного не произошло. Но не надо создавать истерику и обливать грязью! Наши ребята, что, родину предали, что их так оскорбляют? После их победы над США ребятам золотые медали повесили, а после проигрыша Канаде смешали с говном, извините меня за непарламентское выражение», — приводит слова Лебедева «Чемпионат».

Депутат отметил, что после разгромного поражения от Канады российская команда было морально раздавлена, он был уверен, что матч за третье место также не сложится.

«Хотя до третьего периода игра была более-менее равной, а дальше, может, подсели физически, может, морально. Факторов много, но какая разница? Да, четвёртое место — обидно, СССР приучил, что мы как минимум играем в финале. Но вспомните, играла ли тогда сборная Германии? А сейчас они играют в финале Олимпиады, а молодёжка еле справляется в четвертьфинале. Хоккей развивается, а мы чуть-чуть не успеваем. Но ничего страшного, Профессор разберётся», — добавил депутат.

По итогам молодёжного чемпионата мира 2021 года сборная России заняла четвёртое место, проиграв Финляндии в матче за бронзу со счётом 1:4.

Ранее сообщалось, что Игорь Ларионов призвал не унижать хоккеистов сборной России после МЧМ-2021.