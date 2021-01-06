Каменский — о результатах сборной России на МЧМ: нужно сделать выводы и двигаться вперёд, а не посыпать голову пеплом

Олимпийский чемпион, вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию Валерий Каменский высказал мнение о выступлении молодёжной сборной России на чемпионате мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в канадском Эдмонтоне.

«Результат неудовлетворительный, надо делать выводы и исправлять ошибки. Все хотели выиграть, так что нужно что-то менять в методике и подготовке, развивать детский хоккей, юношеский и молодёжный. Никакой проблемы нет, но работать нужно больше. Условия есть, нужно больше учить тренеров. Нам надо применять своё, а не списывать с иностранцев», — приводит слова Каменского «Чемпионат».

Он отметил, что российский хоккей всегда славился своими традициями и звёздами.

«А то, что проиграли, — всё бывает. Нужно сделать выводы и двигаться вперёд, а не посыпать голову пеплом. В хоккее всё бывает», — добавил функционер.

По итогам молодёжного чемпионата мира 2021 года сборная России заняла четвёртое место, проиграв Финляндии в матче за бронзу со счётом 1:4.

Ранее сообщалось, что депутат Лебедев призвал излишне не критиковать сборную России за выступление на МЧМ.