Губерниев высказался о поражении сборной России в матче за бронзу МЧМ

Короткая ссылка
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о поражении молодёжной сборной России от команды Финляндии в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в канадском Эдмонтоне.
Губерниев высказался о поражении сборной России в матче за бронзу МЧМ
  • РИА Новости

«По следам бронзовой игры с финнами, в которой мы снова с треском уступили. Два гола и все моменты финнов — наброс и трафик перед вратарём. Но мы же играем в советский хоккей, катаем по периметру... Даже целый гол забили! Но гол тоже не советский, прессинг, выигранная борьба, бросок и добивание!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

По итогам молодёжного чемпионата мира 2021 года сборная России заняла четвёртое место, проиграв Финляндии в матче за бронзу со счётом 1:4.

Ранее Алексей Пашков высказал мнение, что сборная России не смогла реализовать свой потенциал на МЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить