Губерниев высказался о поражении сборной России в матче за бронзу МЧМ
- РИА Новости
«По следам бронзовой игры с финнами, в которой мы снова с треском уступили. Два гола и все моменты финнов — наброс и трафик перед вратарём. Но мы же играем в советский хоккей, катаем по периметру... Даже целый гол забили! Но гол тоже не советский, прессинг, выигранная борьба, бросок и добивание!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.
По итогам молодёжного чемпионата мира 2021 года сборная России заняла четвёртое место, проиграв Финляндии в матче за бронзу со счётом 1:4.
Ранее Алексей Пашков высказал мнение, что сборная России не смогла реализовать свой потенциал на МЧМ.