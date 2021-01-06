Губерниев высказался о поражении сборной России в матче за бронзу МЧМ

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о поражении молодёжной сборной России от команды Финляндии в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в канадском Эдмонтоне.

«По следам бронзовой игры с финнами, в которой мы снова с треском уступили. Два гола и все моменты финнов — наброс и трафик перед вратарём. Но мы же играем в советский хоккей, катаем по периметру... Даже целый гол забили! Но гол тоже не советский, прессинг, выигранная борьба, бросок и добивание!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

По итогам молодёжного чемпионата мира 2021 года сборная России заняла четвёртое место, проиграв Финляндии в матче за бронзу со счётом 1:4.

Ранее Алексей Пашков высказал мнение, что сборная России не смогла реализовать свой потенциал на МЧМ.