Амиров — о выступлении на МЧМ: непростой опыт, через который надо пройти

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Форвард молодёжной сборной России по хоккею Родион Амиров высказал мнение о своём выступлении на чемпионате мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в канадском Эдмонтоне.
Амиров — о выступлении на МЧМ: непростой опыт, через который надо пройти
  • © fhr.ru/ DMITRY RUKHLETSKIY

«Непростой опыт, через который надо пройти. На этом турнире я понял, каких качеств мне не хватает. Не буду их называть, но выводы я сделал для себя. Понял, над чем должен работать», — приводит слова Амирова РИА Новости.

19-летний форвард сыграл в семи матчах за сборную и записал в свой актив шесть (2 + 4) очков. На его счету в общей сложности четыре штрафные минуты.

Ранее сообщалось, что Василий Пономарёв призвал не перекладывать на Игоря Ларионова вину за неудачу сборной на МЧМ.

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