Пономарёв не считает, что эмоции Подколзина на МЧМ переходили границы
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«Подколзин и его эмоции? Я не считаю, что это переходило границы. Я не считаю, что это неправильно. Он собирал нас, объяснял, чуть больше мотивировал. Для меня это не удивительно. Игорь Николаевич нас тоже сильно мотивировал, много общался с каждым лично. Ты понимаешь, что тренер в тебя верит. Повторюсь, Василий Подколзин всё делал правильно», — приводит слова Пономарёва «Чемпионат».
18-летний Пономарёв сыграл в семи матчах на МЧМ, и набрал три (0 + 3) очка. 19-летний Подколзин сыграл в семи матчах МЧМ, набрав четыре (2 + 2) очка. В его пассиве суммарно восемь минут штрафного времени.
По итогам молодёжного чемпионата мира 2021 года сборная России заняла четвёртое место, проиграв Финляндии в матче за бронзу со счётом 1:4.
Ранее Ярослав Аскаров рассказал о жизни в «пузыре» во время МЧМ в Эдмонтоне.