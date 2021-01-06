Пономарёв не считает, что эмоции Подколзина на МЧМ переходили границы

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Форвард молодёжной сборной России по хоккею Василий Пономарёв высказал мнение об игре нападающего и капитана команды Василия Подколзина на чемпионате мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в канадском Эдмонтоне.
Пономарёв не считает, что эмоции Подколзина на МЧМ переходили границы
  • © Пресс-служба Федерации хоккея России

«Подколзин и его эмоции? Я не считаю, что это переходило границы. Я не считаю, что это неправильно. Он собирал нас, объяснял, чуть больше мотивировал. Для меня это не удивительно. Игорь Николаевич нас тоже сильно мотивировал, много общался с каждым лично. Ты понимаешь, что тренер в тебя верит. Повторюсь, Василий Подколзин всё делал правильно», — приводит слова Пономарёва «Чемпионат».

18-летний Пономарёв сыграл в семи матчах на МЧМ, и набрал три (0 + 3) очка. 19-летний Подколзин сыграл в семи матчах МЧМ, набрав четыре (2 + 2) очка. В его пассиве суммарно восемь минут штрафного времени.

По итогам молодёжного чемпионата мира 2021 года сборная России заняла четвёртое место, проиграв Финляндии в матче за бронзу со счётом 1:4.

Ранее Ярослав Аскаров рассказал о жизни в «пузыре» во время МЧМ в Эдмонтоне.

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