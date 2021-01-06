Аскаров рассказал, когда примет решение по отъезду в НХЛ

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Голкипер петербургского клуба СКА и молодёжной сборной России по хоккею Ярослав Аскаров рассказал, когда он примет решение о возможном отъезде в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).

«Надо работать, нигде не говорил, что точно уеду в НХЛ или останусь. Есть 1,5 года, потом уже будет видно. Решение буду принимать по окончании контракта. Первоначальная цель на этот год — сезон с клубом, Кубок Гагарина», — приводит слова Аскарова ТАСС.

18-летний голкипер был выбран под общим 11-м номером на драфте НХЛ 2020 года клубом «Нэшвилл Предаторз».

На МЧМ-2021 Аскаров провёл шесть матчей за сборную, пропустил 15 шайб и отразил 174 броска по своим воротам.

Ранее сообщалось, что Игорь Ларионов оценил игру Аскарова на молодёжном чемпионате мира 2021 года в Эдмонтоне.

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