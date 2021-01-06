Аскаров рассказал, когда примет решение по отъезду в НХЛ
«Надо работать, нигде не говорил, что точно уеду в НХЛ или останусь. Есть 1,5 года, потом уже будет видно. Решение буду принимать по окончании контракта. Первоначальная цель на этот год — сезон с клубом, Кубок Гагарина», — приводит слова Аскарова ТАСС.
18-летний голкипер был выбран под общим 11-м номером на драфте НХЛ 2020 года клубом «Нэшвилл Предаторз».
На МЧМ-2021 Аскаров провёл шесть матчей за сборную, пропустил 15 шайб и отразил 174 броска по своим воротам.
Ранее сообщалось, что Игорь Ларионов оценил игру Аскарова на молодёжном чемпионате мира 2021 года в Эдмонтоне.