Подколзин: такого хоккея, как у Ларионова, в России мало
«Тот стиль, который нам прививал Ларионов… в него надо играть! А мы порой заигрывались, не чувствовали баланса. Но я не могу сказать, что это плохая тактика. Я очень большое удовольствие получал, работая с Игорем Николаевичем. Счастлив, что удалось с ним быть в одной команде. Такого хоккея, как у него, в России мало», — приводит слова Подколзина «Матч ТВ».
19-летний Подколзин сыграл в семи матчах МЧМ, набрав четыре (2 + 2) очка. В его пассиве суммарно восемь минут штрафного времени.
Россия проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021 со счётом 1:4. Игорь Ларионов стал вторым тренером в истории молодёжки, не завоевавшим медали на дебютном мировом первенстве.
Ранее сообщалось, что Дарюс Каспарайтис выступил против отставки Ларионова с поста наставника молодёжной сборной России.