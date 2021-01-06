Подколзин: такого хоккея, как у Ларионова, в России мало

Капитан молодёжной сборной России Василий Подколзин высказал мнение о стиле игры команды на чемпионате мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в канадском Эдмонтоне.

«Тот стиль, который нам прививал Ларионов… в него надо играть! А мы порой заигрывались, не чувствовали баланса. Но я не могу сказать, что это плохая тактика. Я очень большое удовольствие получал, работая с Игорем Николаевичем. Счастлив, что удалось с ним быть в одной команде. Такого хоккея, как у него, в России мало», — приводит слова Подколзина «Матч ТВ».

19-летний Подколзин сыграл в семи матчах МЧМ, набрав четыре (2 + 2) очка. В его пассиве суммарно восемь минут штрафного времени.

Россия проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021 со счётом 1:4. Игорь Ларионов стал вторым тренером в истории молодёжки, не завоевавшим медали на дебютном мировом первенстве.

Ранее сообщалось, что Дарюс Каспарайтис выступил против отставки Ларионова с поста наставника молодёжной сборной России.