Аскаров: проблема пропущенных шайб не в том, что не было клюшки

Голкипер молодёжной сборной России по хоккею Ярослав Аскаров прокомментировал свою игру на чемпионате мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в Эдмонтоне.

«С полевой лучше, она легче. Не сильно понравилась клюшка, я её выбрасывал. Может быть, не те перчатки, со стороны виднее. Если без шуток, то канадцы очень хорошо играли на пятаке. Когда шайба была в борьбе, либо я туда шёл, чтобы пропихнуть шайбу подальше от игроков, либо канадцы целенаправленно её блокировали. Шайба переходила в другой угол, если бы я дальше сражался с канадцами, я бы терял момент. Мне оставалось только отпускать клюшку и переключаться на другой момент. Такой акцент на клюшке. С ней, без неё… Даже если без неё, не между ног же голы заходили. Проблема пропущенных шайб не в том, что не было клюшки», — приводит слова Аскарова «Чемпионат».

18-летний Аскаров провёл шесть матчей за сборную на турнире, пропустил 15 шайб и отразил 174 броска по своим воротам.

Ранее сообщалось, что Игорь Ларинов оценил игру Аскарова на молодёжном чемпионате мира 2021 года в Эдмонтоне.