Россия пропустила вторую шайбу в матче с Финляндией за бронзу МЧМ-2021 по хоккею

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Национальная команда Финляндии забросила вторую шайбу в ворота сборной России в матче за бронзовые медали молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года.
Россия пропустила вторую шайбу в матче с Финляндией за бронзу МЧМ-2021 по хоккею

    Сборная Финляндии забросила вторую шайбу на второй минуте третьего периода.

    Голом отметился Микко Петман. Результативными передачами отметился Ээмиль Виро.

    На данный момент команда Финляндии обыгрывает сборную России со счётом 2:1.

    RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча за третье место на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года между сборными России и Финляндии.

    Ранее сообщалось, что сборная России второй раз в истории не забросила ни одной шайбы во втором периода матча за бронзу МЧМ.

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