Сборная России впервые за семь лет не забросила шайб во втором периоде матча за бронзу МЧМ
За всю историю сборная России восемь раз играла за бронзовые медали молодёжного чемпионата мира и лишь раз не смогла отметиться голом во втором периоде. Это произошло в 2014 году в игре с национальной командой Канады.
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу сборной России. На голы Михаила Григоренко и Эдуарда Гиматова канадцы ответили точным броском Джошуа Моррисси.
Кроме того, за всю истории российская сборная лишь третий раз проиграла второй период матча за бронзу.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча за третье место на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года между сборными России и Финляндии.
Ранее сообщалось, что после второго периода матча за бронзу МЧМ-2021 сборные России и Финляндии играют вничью.