Сборная России впервые за семь лет не забросила шайб во втором периоде матча за бронзу МЧМ

Сборная России по хоккею не смогла отметиться голами во втором периоде матча за бронзовые медали молодёжного чемпионата мира 2021 года.

За всю историю сборная России восемь раз играла за бронзовые медали молодёжного чемпионата мира и лишь раз не смогла отметиться голом во втором периоде. Это произошло в 2014 году в игре с национальной командой Канады.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу сборной России. На голы Михаила Григоренко и Эдуарда Гиматова канадцы ответили точным броском Джошуа Моррисси.

Кроме того, за всю истории российская сборная лишь третий раз проиграла второй период матча за бронзу.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча за третье место на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года между сборными России и Финляндии.

Ранее сообщалось, что после второго периода матча за бронзу МЧМ-2021 сборные России и Финляндии играют вничью.