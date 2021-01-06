Россия пропустила первую шайбу в матче с Финляндией на МЧМ-2021

Сборная Финляндии забросила первую шайбу в ворота национальной команды России в матче за третье место молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Команда Финляндии забросила на шестой минуте второго периода. Голом отметился Антон Лунделль. Передачи на свой счёт записали Топи Ниемеля и Матиас Мянтюкиви.

На данный момент сборные России и Финляндии играют вничью в матче за третье место МЧМ-2021 — 1:1.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча за третье место на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года между сборными России и Финляндии.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Егор Чинахов получил удар по лицу во втором периоде матча с командой Финляндии.