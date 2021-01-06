Хоккеист сборной России Чинахов получил удар по лицу в матче с Финляндией на МЧМ-2021
Эпизод произошёл в начале второго периода. Чинахов вступил в борьбу с Вилле Хейнолой, в ходе которой получил удар клюшкой по лицу. Финский хоккеист получил малый штраф.
На данный момент сборная России обыгрывает команду Финляндии со счётом 1:0.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча за третье место на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года между сборными России и Финляндии.
Ранее сообщалось, что сборная России в четвёртый раз подряд не пропустила в первом периоде матча за бронзу на МЧМ-2021.
Yikes— Here's Your Replay ⬇️ (@HeresYourReplay) January 5, 2021
Ville Heinola high-sticking penalty
🎥 @TSN_Sportspic.twitter.com/o6mDTQNqbU