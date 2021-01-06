Хоккеист сборной России Чинахов получил удар по лицу в матче с Финляндией на МЧМ-2021

Нападающий сборной России по хоккею Егор Чинахов получил удар клюшкой по лицу во втором периоде матча с национальной командой Финляндии за третье место на молодёжном чемпионате мира 2021 года.

Эпизод произошёл в начале второго периода. Чинахов вступил в борьбу с Вилле Хейнолой, в ходе которой получил удар клюшкой по лицу. Финский хоккеист получил малый штраф.

На данный момент сборная России обыгрывает команду Финляндии со счётом 1:0.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча за третье место на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года между сборными России и Финляндии.

Ранее сообщалось, что сборная России в четвёртый раз подряд не пропустила в первом периоде матча за бронзу на МЧМ-2021.