Хоккеист сборной России Чинахов получил удар по лицу в матче с Финляндией на МЧМ-2021

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Нападающий сборной России по хоккею Егор Чинахов получил удар клюшкой по лицу во втором периоде матча с национальной командой Финляндии за третье место на молодёжном чемпионате мира 2021 года.
Хоккеист сборной России Чинахов получил удар по лицу в матче с Финляндией на МЧМ-2021

    Эпизод произошёл в начале второго периода. Чинахов вступил в борьбу с Вилле Хейнолой, в ходе которой получил удар клюшкой по лицу. Финский хоккеист получил малый штраф.

    На данный момент сборная России обыгрывает команду Финляндии со счётом 1:0.

    RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча за третье место на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года между сборными России и Финляндии.

    Ранее сообщалось, что сборная России в четвёртый раз подряд не пропустила в первом периоде матча за бронзу на МЧМ-2021.

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