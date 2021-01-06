Сборная России в четвёртый раз подряд не пропустила в первом периоде матча за бронзу МЧМ

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Сборная России по хоккею в четвёртый раз подряд оставила свои ворота в неприкосновенности в матча за бронзовые медали молодёжного чемпионата мира.
Сборная России в четвёртый раз подряд не пропустила в первом периоде матча за бронзу МЧМ

    Подопечные Игоря Ларионова не пропустили ни одной шайбы в первом периоде матча с национальной командой Финляндии и продлили «сухую» серию. За всю историю российские хоккеисты восемь раз играли за бронзовые медали, а в четырёх последних встречах не пропускали в первые 20 минут. 

    До этого момента сборная России не пропускала в первом периоде в играх с швейцарцами, шведами и канадцами.

    RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча за третье место на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года между сборными России и Финляндии.

    Ранее сообщалось, что сборная России обыгрывает команду Финляндии после первого периода матча за бронзовые медали МЧМ-2021.

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