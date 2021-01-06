Финляндия не нанесла ни одного броска по воротам России за первые 10 минут матча МЧМ-2021

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Национальная команда Финляндии не смогла нанести ни одного броска по воротам сборной России в первые десять минут матча за третье место молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года.
Финляндия не нанесла ни одного броска по воротам России за первые 10 минут матча МЧМ-2021

    В матче за третье место молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Финляндии прошло десять минут. По прошествии половины периода подопечные Игоря Ларионова ведут со счётом 1:0 и превосходят соперника по броскам — 7:0.

    RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча за третье место на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года между сборными России и Финляндии.

    Ранее сообщалось, что в сети появилось видео первого гола сборной России в ворота команды Финляндии на МЧМ-2021.

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