Стало известно, с кем сыграет «Зенит» на зимнем сборе

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Пресс-служба петербургского футбольного клуба «Зенит» огласила список соперников команды на зимнем тренировочном сборе.
Стало известно, с кем сыграет «Зенит» на зимнем сборе
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

В конце января «Зениту» предстоит провести четыре матча. 21 января подопечные Сергея Семака сыграют с «Ригой», 24 января — с «Пахтакором» и солигорским «Шахтёром», а 27 января — с «Уралом».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 41 очко по итогам 19 туров, и опережает идущий вторым московский ЦСКА на четыре очка.

В первом туре после зимней паузы «Зениту» предстоит сыграть с «Ростовом». Матч пройдёт в Санкт-Петербурге 27 февраля.

Ранее появилась информация, что «Зенит» готов перебить предложение «Порту» по футболисту «Гремио».

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