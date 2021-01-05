Стало известно, с кем сыграет «Зенит» на зимнем сборе

Пресс-служба петербургского футбольного клуба «Зенит» огласила список соперников команды на зимнем тренировочном сборе.

В конце января «Зениту» предстоит провести четыре матча. 21 января подопечные Сергея Семака сыграют с «Ригой», 24 января — с «Пахтакором» и солигорским «Шахтёром», а 27 января — с «Уралом».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 41 очко по итогам 19 туров, и опережает идущий вторым московский ЦСКА на четыре очка.

В первом туре после зимней паузы «Зениту» предстоит сыграть с «Ростовом». Матч пройдёт в Санкт-Петербурге 27 февраля.

Ранее появилась информация, что «Зенит» готов перебить предложение «Порту» по футболисту «Гремио».