Источник: «Зенит» готов перебить предложение «Порту» по футболисту «Гремио»

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Форвард «Гремио» Пепе, который близок к подписанию контракта с «Порту», может быть перехвачен петербургским «Зенитом».
Источник: «Зенит» готов перебить предложение «Порту» по футболисту «Гремио»
  • © Pool via REUTERS/Nathalia Aguilar
  • Reuters

По информации UOL, петербургский клуб готов перебить предложение португальцев, которые предлагают за форварда от €15 млн до €18 млн, а также 15% прав на футболиста от последующей продажи. Но «Зенит» сообщил, что может заплатить «Гремио» больше. Российский клуб также готов оставить Пепе в Бразилии до июля, в таком случае стоимость будет ниже.

Источник сообщает, что чемпионат России — последний в списке приоритетов футболиста.

В сезоне-2020/21 форвард провёл 21 матч чемпионата Бразилии, в котором забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с «Гремио» рассчитан до 2024 года.

Ранее сообщалось, что заинтересовавший «Зенит» бразильский футболист Пепе перейдёт в «Порту».

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