Буре: Ларионов не стал плохим тренером из-за поражения от канадцев на МЧМ

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Прославленный российский хоккеист Павел Буре высказал мнение о главном тренере молодёжной сборной России Игоре Ларионове после поражения от команды Канады в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в Эдмонтоне.
Буре: Ларионов не стал плохим тренером из-за поражения от канадцев на МЧМ
  • globallookpress.com

«Тренерская работа довольно неблагодарная. Если ты выиграл, то ты самый лучший специалист, а если проиграл матч, то становишься самым плохим тренером. К сожалению, такова тренерская участь. Игорь с этой командой выиграл три встречи на Кубке Карьяла, и все кричали, что он супертренер. Сейчас что-то не получилось, но от этого хуже тренером он не стал. Он очень хорошо разбирается в хоккее, сам из хоккея. И думаю, что и в этой ситуации он разберётся сам», — приводит слова Буре ТАСС.

Ларионов с ноября 2019 года входит в тренерский штаб молодёжной сборной, а в июне 2020 года возглавил команду, сменив на этом посту Валерия Брагина.

Ранее Андрей Разин выразил поддержку Ларионову после разгрома от Канады в полуфинале МЧМ.

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