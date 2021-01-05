Буре — о поражении сборной России в полуфинале МЧМ: неправильно винить кого-то одного

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Прославленный российский хоккеист Павел Буре прокомментировал поражение молодёжной сборной России от команды Канады в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в Эдмонтоне.
Буре — о поражении сборной России в полуфинале МЧМ: неправильно винить кого-то одного
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«В матче с канадцами получилось не то, что хотели и сами ребята, и тренеры. Ребята старались, но, к сожалению, много пропустили и не смогли забить сами, а когда ты не забиваешь, то и выиграть нереально. Канадская сборная традиционно сильна, а что случилось с нашими ребятами — сложно делать выводы, не находясь в команде, на скамейке. Все расстроены результатом, но, значит, ребята не сделали то, что должны были. Винить кого-то одного неправильно, при таком результате видно, что со своей работой не справились ни нападающие, ни защитники», — приводит слова Буре ТАСС.

Он отметил, что команде нужно сделать выводы из произошедшего и готовиться к матчу за третье место, на который, по его мнению, у игроков есть достаточно мотивации.

«На чемпионате мира любая игра важна, в том числе когда ты играешь за бронзовую медаль. Ребята всё понимают, у них опытные тренеры. Думаю, Игорь Ларионов найдёт и нужные слова, и мотивацию для них. Всегда приятно закончить турнир победой, так что и у самих хоккеистов мотивации будет достаточно», — добавил специалист.

Сборная России разгромно проиграла Канаде (0:5) в полуфинале и в матче за третье место встретится с национальной командой Финляндии, уступившей США (3:4).

Ранее Андрей Назаров рассказал, чего не хватило сборной России в полуфинале МЧМ с Канадой.

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