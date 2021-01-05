В «Тамбове» сообщили о переходе Грицаенко и Костюкова в «Рубин»

Короткая ссылка
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что футболисты Михаил Грицаенко и Алексей Костюков продолжат карьеру в «Рубине».
В «Тамбове» сообщили о переходе Грицаенко и Костюкова в «Рубин»
  • РИА Новости

«Грицаенко и Костюков переходят в «Рубин». Это точно могу сказать. Осталось оформить последние детали», — сказал Худяков Sport24.

В нынешнем сезоне 29-летний Михаил Грицаенко сыграл в 16 матчах Российской премьер-лиги, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Алексей Грицаенко появился на поле в десяти матчах РПЛ и забил один мяч.

Ранее Худяков заявил, что в «Тамбове» не решён вопрос с задолженностью по зарплате.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить