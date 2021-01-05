В «Тамбове» сообщили о переходе Грицаенко и Костюкова в «Рубин»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что футболисты Михаил Грицаенко и Алексей Костюков продолжат карьеру в «Рубине».

«Грицаенко и Костюков переходят в «Рубин». Это точно могу сказать. Осталось оформить последние детали», — сказал Худяков Sport24.

В нынешнем сезоне 29-летний Михаил Грицаенко сыграл в 16 матчах Российской премьер-лиги, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Алексей Грицаенко появился на поле в десяти матчах РПЛ и забил один мяч.

Ранее Худяков заявил, что в «Тамбове» не решён вопрос с задолженностью по зарплате.