В «Тамбове» сообщили о переходе Грицаенко и Костюкова в «Рубин»
- РИА Новости
«Грицаенко и Костюков переходят в «Рубин». Это точно могу сказать. Осталось оформить последние детали», — сказал Худяков Sport24.
В нынешнем сезоне 29-летний Михаил Грицаенко сыграл в 16 матчах Российской премьер-лиги, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Алексей Грицаенко появился на поле в десяти матчах РПЛ и забил один мяч.
Ранее Худяков заявил, что в «Тамбове» не решён вопрос с задолженностью по зарплате.