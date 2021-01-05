Назаров: не нужно закапывать Аскарова

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров прокомментировал поражение молодёжной сборной России в полуфинале чемпионата мира 2021 года с командой Канады (0:5).

«Без поражений не бывает побед. Нужно сделать так, чтобы в матче за бронзовые медали ребята умирали на льду, чтобы у них горели глаза. Именно такая задача стоит перед командой в игре за третье место, так как финны тоже будут биться. Не надо закапывать нашего вратаря Аскарова. Должна играть вся команда, а не только один голкипер. Если бы не он, то счёт мог быть гораздо более крупным. Вспомните отражённые выходы один на один, отбитый буллит. Всегда есть следующий матч и следующий шанс. Важно реабилитироваться в матче с финнами. Тренер должен выполнить свою работу максимально хорошо, тогда и лидеры в лице Подколзина и остальных ребят заиграют лучше. Я бы не стал бросать камень в них. Да, поражение обидное, но надо сделать из него правильные выводы», — сказал Назаров «Чемпионату».

Матч за третье место на молодёжном чемпионате мира по хоккею состоится в ночь с 5 на 6 января в 01:30 мск.

Ранее Плющев выразил мнение, что вся команда молодёжной сборной России провалила матч с Канадой.