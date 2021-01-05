СМИ: Канадский хоккеист оскорбил Бардакова после потасовки в полуфинале МЧМ-2021
Инцидент произошёл за 4 минуты 50 секунд до конца третьего периода. Форвард сборной России Захар Бардаков и нападающий канадцев Пейтон Кребс устроили потасовку.
Как сообщает «Чемпионат», после того, как игроков разняли, Кребс грубо высказался в адрес россиянина.
Оба фигуранта получили по две минуты штрафа.
Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу Канады.
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