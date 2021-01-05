СМИ: Канадский хоккеист оскорбил Бардакова после потасовки в полуфинале МЧМ-2021 

В концовке третьего периода полуфинала молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады произошла стычка между игроками команд.

Инцидент произошёл за 4 минуты 50 секунд до конца третьего периода. Форвард сборной России Захар Бардаков и нападающий канадцев Пейтон Кребс устроили потасовку.

Как сообщает «Чемпионат», после того, как игроков разняли, Кребс грубо высказался в адрес россиянина.

Оба фигуранта получили по две минуты штрафа.

Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу Канады.

Ранее Игорь Ларионов ответил на вопрос об отставке с поста тренера молодёжной сборной России по хоккею.