СМИ: Канадский хоккеист оскорбил Бардакова после потасовки в полуфинале МЧМ-2021 

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В концовке третьего периода полуфинала молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады произошла стычка между игроками команд.

Инцидент произошёл за 4 минуты 50 секунд до конца третьего периода. Форвард сборной России Захар Бардаков и нападающий канадцев Пейтон Кребс устроили потасовку.

Как сообщает «Чемпионат», после того, как игроков разняли, Кребс грубо высказался в адрес россиянина. 

Оба фигуранта получили по две минуты штрафа.

Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу Канады.

Ранее Игорь Ларионов ответил на вопрос об отставке с поста тренера молодёжной сборной России по хоккею.

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