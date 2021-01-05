Канделаки отреагировала на поражение сборной России от Канады в полуфинале МЧМ-2021

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала поражение сборной России по хоккею от Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года в Эдмонтоне.

«В ситуации, когда мы проигрываем полуфинал сборной Канады 0:5, имеет смысл сделать что-нибудь из ряда вон. Например, написать подробную аналитическую статью, с выкладками схем, ТТД, рассуждением об игре и перспективах того же Аскарова», — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

По её мнению, смешно посыпать голову пеплом, так как различные мировые первенства по хоккею проводятся ежегодно.

«Конечно, хотелось победы. Да, мы не смогли сделать ровным счетом ничего, не считая отмененной шайбы. В общем, сборная, знай — мы не спали, болели, расстраивались вместе с тобой. И радоваться в будущем тоже будем плечом к плечу. Ты можешь быть уверена в нас. Давай-ка платить нам взаимностью», — заключила Канделаки.

Россия разгромно проиграла Канаде со счётом 0:5 и теперь сыграет за третье место либо с США, либо с Финляндией.

Ранее главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов оценил игру голкипера национальной команды Ярослава Аскарова в матче с Канадой.