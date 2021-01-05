Сборная России впервые в истории МЧМ не забросила шайб в двух матчах на турнире

Сборная России по хоккею впервые в истории молодёжных чемпионатов мира не забросила шайб в двух матчах на турнире.

Россияне не забросили ни одной шайбы в полуфинальном матче с Канадой (0:5) на МЧМ-2021.

До этого на турнире подопечные Игоря Ларионова не смогли отметиться голами в игре группового этапа с Чехией (0:2).

Таким образом, российские хоккеисты впервые в истории не смогли поразить ворота соперников в двух матчах на одном МЧМ.

Ранее сообщалось, что сборная России проиграла команде Канады в полуфинале МЧМ-2021 по хоккею.