Зайцев считает, что предвзятое судейство в полуфинале МЧМ Россия — Канада дискредитирует IIHF

Бывший хоккейный арбитр Александр Зайцев считает, что не нужно ждать предвзятого судейства в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира между сборными России и Канады.

Вместе с тем он убеждён, что стиль работы канадских судей ближе канадским игрокам.

«Если будет предвзятое судейство, таким образом IIHF и Федерация хоккея Канады себя дискредитируют. Я здесь не вижу никакой подоплёки, к этому не нужно относиться отрицательно. Думаю, что всё будет в порядке. Если ты сильнее, никакой судья не сможет тебе навредить», — приводит слова Зайцева ТАСС.

Ранее сообщалось, что стала известна расцветка формы сборной России в полуфинале МЧМ с Канадой.