Романцев раскрыл условие, при котором готов видеть во главе «Спартака» иностранного тренера
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Специалист отметил, что главный тренер красно-белых обязан освоить русский язык. Романцев также напомнил, что это старался сделать действующий наставник «Спартака» Доменико Тедеско, который отказался продлевать контракт с клубом.
«Не надо, чтобы мог свободно читать Пушкина или Достоевского, а на уровне языка футбола. Ведь ни один переводчик не способен точно донести игрокам мысль и идеи тренера так, как он сам», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что Геннадий Орлов поделился мнением о причинах решения Тедеско не продлевать контракт со «Спартаком».