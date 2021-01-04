Романцев раскрыл условие, при котором готов видеть во главе «Спартака» иностранного тренера

Бывший наставник «Спартака» Олег Романцев назвал условие, при котором согласен на работу в команде иностранного коллеги.

Специалист отметил, что главный тренер красно-белых обязан освоить русский язык. Романцев также напомнил, что это старался сделать действующий наставник «Спартака» Доменико Тедеско, который отказался продлевать контракт с клубом.

«Не надо, чтобы мог свободно читать Пушкина или Достоевского, а на уровне языка футбола. Ведь ни один переводчик не способен точно донести игрокам мысль и идеи тренера так, как он сам», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Геннадий Орлов поделился мнением о причинах решения Тедеско не продлевать контракт со «Спартаком».