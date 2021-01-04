Романцев раскрыл условие, при котором готов видеть во главе «Спартака» иностранного тренера

Короткая ссылка
Бывший наставник «Спартака» Олег Романцев назвал условие, при котором согласен на работу в команде иностранного коллеги.
Романцев раскрыл условие, при котором готов видеть во главе «Спартака» иностранного тренера
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Специалист отметил, что главный тренер красно-белых обязан освоить русский язык. Романцев также напомнил, что это старался сделать действующий наставник «Спартака» Доменико Тедеско, который отказался продлевать контракт с клубом.

«Не надо, чтобы мог свободно читать Пушкина или Достоевского, а на уровне языка футбола. Ведь ни один переводчик не способен точно донести игрокам мысль и идеи тренера так, как он сам», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Геннадий Орлов поделился мнением о причинах решения Тедеско не продлевать контракт со «Спартаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить