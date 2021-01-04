Романцев заявил, что выступление «Спартака» в первой части сезона произвело на него двоякое впечатление
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- РИА Новости
Специалист признал, что красно-белые произвели на него двоякое впечатление.
«Несколько хорошо проведённых встреч перечеркнул оглушительный провал в Питере. Самое печальное, что команда оказалась не готова к важнейшему во всех отношениях матчу чисто психологически. Возможно, сказалось то, что не без помощи агентов игроки уже до выхода на поле знали о решении Доменико Тедеско не продлевать контракт», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что Геннадий Орлов поделился мнением о причинах решения Тедеско не продлевать контракт со «Спартаком».