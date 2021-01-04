Хоккеист Просветов рассказал о соблюдении антикоронавирусных мер в США

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Вратарь «Аризоны» Иван Просветов поделился наблюдениями, как американцы соблюдают антиковидные меры.
Хоккеист Просветов рассказал о соблюдении антикоронавирусных мер в США
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По мнению спортсмена, люди в США ответственнее подходят к проблеме, чем в России.

«На улице некоторые всегда ходят в масках. В зале можно без маски заниматься, но у нас в команде ребята понимают, что заболеть сейчас было бы не очень хорошо и не вовремя. Здесь жизнь идёт как по-прежнему, просто все ходят в масках. В ресторан заходишь в маске, снимаешь её, садишься за столик, как и в России», — приводит слова Просветова Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Игорь Кравчук назвал условия для выхода сборной России в финал МЧМ.

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