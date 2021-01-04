Бородавко: с немного избыточной массой Непряевой тяжело

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказал мнение о форме российской лыжницы Натальи Непряевой.

«На сегодняшний день бежать в горах при недостатке кислорода и с немного избыточной массой ей очень тяжело. Все «мышечные» спортсмены традиционно чувствуют в Валь-Мюстаире кислородное голодание и мало кто может показать то, на что способен, — в этом смысле высота здесь коварная», — рассказал Бородавко RT.

Он отметил, что в случае с Непряевой под лишним весом подразумевается избыточная мышечная масса, а не жировая прослойка.

«Наташа всегда была крупной спортсменкой, мышечной. Просто сейчас она почувствовала, что называется, на собственной шкуре, что лишний вес — это очень тяжёлый груз, который приходится тащить на себе. Значит, нужно от него избавляться. Но дело в том, что мышечная масса быстро не уходит: нужны жёсткие тренировки, чтобы она сгорела. Или жёсткие соревнования. Наталья — девушка, и уже этим всё сказано. Женщины всегда требуют внимания к себе, им приходится более детально всё объяснять. К тому же у Наташи есть привычка выполнять тренировочную нагрузку на некотором внутреннем расслабоне, без должной концентрации. Мы много раз говорили с ней о том, к чему это может привести, и сейчас в определённом смысле пожинаем плоды», — добавил специалист.

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