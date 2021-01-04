Тренер сборной России объяснил, почему Червоткин и Белов столкнулись на «Тур де Ски»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказал мнение о столкновении Алексея Червоткина и Евгения Белова во время гонки с общим стартом на втором этапе «Тур де Ски» в Швейцарии.

«Спортсмены одной команды, вместо того чтобы стоять на пьедестале вместе с Большуновым, создали сами себе столько проблем, испортив гонку. Сейчас все продолжают обсуждать, кто виноват: Червоткин, который был позади, или Белов, который ехал перед ним, но явно видел лыжи Алексея и, таким образом, сам сунул голову в мышеловку, которая захлопнулась. Для меня всё это из серии «Никто не хотел уступать». Не вижу ни правых, ни виноватых — оба хороши: каждый искал свой собственный путь к победе, но в итоге наказал себя сам. Неслучайно же иностранцы давным-давно придумали поговорку: «Пока русские разбираются между собой, мы непобедимы», — заявил Бородавко RT.

Ранее Бородавко заявил, что чемпионат мира для Александра Большунова значимее «Тур де Ски».