Бородавко: чемпионат мира для Большунова значимее «Тур де Ски»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что для лидера национальной команды Александра Большунова чемпионат мира является более значимым турниром, чем многодневная гонка «Тур де Ски».
Бородавко: чемпионат мира для Большунова значимее «Тур де Ски»
  • © Федерация лыжных гонок России

«Чемпионат мира, безусловно, значимее. Ну а лучшая тренировка при подготовке к главному старту — соревнования. Восемь серьёзных гонок подряд — это здорово. К тому же «Тур де Ски» сейчас не настолько тяжёл, как был вначале. Появился масс-старт, убрали «тридцатку», то есть для спортсменов многодневка перестала быть слишком тяжёлым испытанием», — рассказал Бородавко RT.

Он отметил, что сложно сказать, поможет ли пропуск «Тур де Ски» и этапов Кубка мира норвежцам лучше подготовиться к чемпионату мира.

«Соревнования дают возможность спортсмену выйти на тот предельный уровень, которого крайне сложно достичь в тренировках. Именно они позволяют поднять выносливость и скорость», — добавил специалист.

Ранее он рассказал, как на Большунове сказывается отсутствие норвежцев на «Тур де Ски».

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