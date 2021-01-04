Бородавко: чемпионат мира для Большунова значимее «Тур де Ски»
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«Чемпионат мира, безусловно, значимее. Ну а лучшая тренировка при подготовке к главному старту — соревнования. Восемь серьёзных гонок подряд — это здорово. К тому же «Тур де Ски» сейчас не настолько тяжёл, как был вначале. Появился масс-старт, убрали «тридцатку», то есть для спортсменов многодневка перестала быть слишком тяжёлым испытанием», — рассказал Бородавко RT.
Он отметил, что сложно сказать, поможет ли пропуск «Тур де Ски» и этапов Кубка мира норвежцам лучше подготовиться к чемпионату мира.
«Соревнования дают возможность спортсмену выйти на тот предельный уровень, которого крайне сложно достичь в тренировках. Именно они позволяют поднять выносливость и скорость», — добавил специалист.
Ранее он рассказал, как на Большунове сказывается отсутствие норвежцев на «Тур де Ски».