Бородавко: чемпионат мира для Большунова значимее «Тур де Ски»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что для лидера национальной команды Александра Большунова чемпионат мира является более значимым турниром, чем многодневная гонка «Тур де Ски».

«Чемпионат мира, безусловно, значимее. Ну а лучшая тренировка при подготовке к главному старту — соревнования. Восемь серьёзных гонок подряд — это здорово. К тому же «Тур де Ски» сейчас не настолько тяжёл, как был вначале. Появился масс-старт, убрали «тридцатку», то есть для спортсменов многодневка перестала быть слишком тяжёлым испытанием», — рассказал Бородавко RT.

Он отметил, что сложно сказать, поможет ли пропуск «Тур де Ски» и этапов Кубка мира норвежцам лучше подготовиться к чемпионату мира.

«Соревнования дают возможность спортсмену выйти на тот предельный уровень, которого крайне сложно достичь в тренировках. Именно они позволяют поднять выносливость и скорость», — добавил специалист.

Ранее он рассказал, как на Большунове сказывается отсутствие норвежцев на «Тур де Ски».