Тренер сборной России объяснил, как на Большунове сказывается отсутствие норвежцев на «Тур де Ски»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказал мнение о том, как на лидере национальной команды Александре Большунове отражается отсутствие представителей сборной Норвегии на «Тур де Ски».

«Для его самооценки и досконального понимания своего собственного состояния — безусловный минус. Норвежцы, вне всякого сомнения, в списке соперников стоят на первом месте, и видеть, в каких кондициях находятся твои конкуренты, всегда полезно — помогает добиться нужного психологического настроя. Не имея возможности оценивать их воочию, трудно понять, насколько хорошо они готовы и чего от них ждать. Можно только предполагать. С другой стороны, тех соперников, что остались, я бы не стал называть слабыми. «Тур де Ски» — точно не прогулка в этом отношении», — рассказал Бородавко RT.

Ранее сообщалось, что Маркус Крамер назвал правильным решение FIS штрафовать за нарушения масочного режима на «Тур де Ски».