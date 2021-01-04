Глава СБР высказался о массовом снятии биатлонистов с «Ижевской винтовки»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал ситуацию с массовым снятием биатлонистов с «Ижевской винтовки» после прибытия допинг-офицеров Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Массовое снятие спортсменов с «Ижевской винтовки» не осталось без внимания со стороны СБР. Обсуждаем эту ситуацию с представителями регионов, у всех были свои причины», — приводит слова Майгурова ТАСС.

Он отметил, что снятие с соревнований не освобождает спортсмена от контроля со стороны антидопинговых служб.

«Все они доступны для допинг-тестов сейчас и были доступны в Чайковском и Ижевске», — добавил глава СБР.

Со спринтерской гонки у юниорок снялись 12 человек, у юниоров на старт не вышел 21 спортсмен. Соревнования проходили в Чайковском и Ижевске с 24 по 28 декабря.

Ранее сообщалось, что РУСАДА проведёт расследование массового снятия биатлонистов с «Ижевской винтовки».