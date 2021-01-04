РУСАДА проведёт расследование массового снятия биатлонистов с «Ижевской винтовки»

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) намерено провести расследование по факту массового снятия биатлонистов с «Ижевской винтовки» после прибытия допинг-офицеров.
РУСАДА проведёт расследование массового снятия биатлонистов с «Ижевской винтовки»
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Как сообщила директор по коммуникациям РУСАДА Мария Маркова, слова которой передаёт «Весь спорт», факт массового снятия спортсменов был зафиксирован и передан в отдел расследований, который уже проводит все необходимые процедуры.

По информации СМИ, после прибытия допинг-офицеров со спринтерской гонки у юниорок снялись 12 спортсменок, а на спринт у юниоров не вышел 21 спортсмен.

Ранее Валерий Польховский заявил, что большая часть женской сборной России по биатлону переболела коронавирусом.

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