Хоккеист Кирсанов заявил, что сборная Германии не удивила своей игрой в четвертьфинале МЧМ
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«Нельзя говорить, что Германия — слабый соперник и что нас ждала лёгкая игра. Турнир показал, что все команды сильные. Настрой был 100%-ный. Готовились, что немцы не отдадут победу просто так, будут бороться до последних минут и показывать себя. Игра немцев не стала удивлением? Нет. Тренеры показывали видео, мы разбирали, как играет соперник. Были полностью готовы к такой игре Германии», — приводит слова Кирсанова «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что не видит закономерности в том, что российской сборной не очень удался второй период матча с Германией.
«Скорее это частные случаи, что так происходит в некоторых матчах», — добавил хоккеист.
Россия обыграла в четвертьфинале Германию со счётом 2:1 и встретится в полуфинале с Канадой, которая взяла верх над Чехией (3:0).
Ранее сообщалось, что Ларионов не говорил о судействе с хоккеистами молодёжной сборной России перед полуфиналом МЧМ.