Хоккеист Кирсанов заявил, что сборная Германии не удивила своей игрой в четвертьфинале МЧМ

Защитник молодёжной сборной России Кирилл Кирсанов высказал мнение о победе над сборной Германии в четвертьфинале матча чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в канадском Эдмонтоне.

«Нельзя говорить, что Германия — слабый соперник и что нас ждала лёгкая игра. Турнир показал, что все команды сильные. Настрой был 100%-ный. Готовились, что немцы не отдадут победу просто так, будут бороться до последних минут и показывать себя. Игра немцев не стала удивлением? Нет. Тренеры показывали видео, мы разбирали, как играет соперник. Были полностью готовы к такой игре Германии», — приводит слова Кирсанова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что не видит закономерности в том, что российской сборной не очень удался второй период матча с Германией.

«Скорее это частные случаи, что так происходит в некоторых матчах», — добавил хоккеист.

Россия обыграла в четвертьфинале Германию со счётом 2:1 и встретится в полуфинале с Канадой, которая взяла верх над Чехией (3:0).

Ранее сообщалось, что Ларионов не говорил о судействе с хоккеистами молодёжной сборной России перед полуфиналом МЧМ.