Этап Еврохоккейтура в Швеции пройдёт в формате «пузыря»

Короткая ссылка
Федерация хоккея Швеции объявила, что третий этап Еврохоккейтура — Шведские игры — пройдёт в городе Мальмё.
Этап Еврохоккейтура в Швеции пройдёт в формате «пузыря»
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

Как сообщает пресс-служба федерации, турнир пройдёт в Мальмё с 11 по 14 февраля и будет проведен в формате «пузыря» для обеспечения безопасности участников соревнований в условиях пандемии коронавируса.

Традиционно соревнования проходят в Стокгольме. Мальмё примет турнир во второй раз — впервые с 2013 года.

Ранее Владислав Третьяк заявил, что Россия готова принять этапы Еврохоккейтура в случае отказа Швеции и Чехии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить