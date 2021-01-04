Этап Еврохоккейтура в Швеции пройдёт в формате «пузыря»
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Как сообщает пресс-служба федерации, турнир пройдёт в Мальмё с 11 по 14 февраля и будет проведен в формате «пузыря» для обеспечения безопасности участников соревнований в условиях пандемии коронавируса.
Традиционно соревнования проходят в Стокгольме. Мальмё примет турнир во второй раз — впервые с 2013 года.
Ранее Владислав Третьяк заявил, что Россия готова принять этапы Еврохоккейтура в случае отказа Швеции и Чехии.