Третьяк заявил, что Россия готова принять этапы Еврохоккейтура в случае отказа Швеции и Чехии

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, что Россия готова принять этапы Еврохоккейтура в случае отказа Швеции и Чехии.

«Во-первых, для нас очень важны и чешский, и шведский этапы. Если действительно в этих странах будет такое тяжёлое положение, то, я думаю, с федерациями мы найдём общий язык, потому что эти матчи очень важны для нас и нам важно, чтобы Евротур сохранился в любом положении, в любой структуре. Мы готовы к любым вариантам, у нас очень хорошие отношения и с чешской, и со шведской федерациями, поэтому мы должны всё вместе решать, а не одни», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Первые два этапа Еврохоккейтура прошли в Хельсинки в ноябре и в Москве в декабре. Проведение этапов в Швеции запланировано на 11—14 февраля, а в Чехии — на 13—16 мая.

Ранее Третьяк заявил, что сборная России должна сыграть со Швецией на МЧМ на высоких скоростях.