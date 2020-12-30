Третьяк заявил, что сборная России должна сыграть со Швецией на МЧМ на высоких скоростях

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что национальная команда должна играть только на высоких скоростях в матче заключительного тура группового этапа молодёжного чемпионата мира 2021 года со Швецией.

«Со шведами нужно играть только на высоких скоростях, потому что они очень техничные ребята, на малой скорости их трудно обыграть, а на большой они ошибаются. Тарасов в своё время нам говорил об этом. Я пожелал Ларионову, чтобы они играли на высоких скоростях и дисциплинированно, без удалений», — цитирует Третьяка ТАСС.

По его мнению, против таких соперников звенья должны меняться примерно каждые 35—40 секунд, так как это может сбивать с толку.

«Хорошо хоть, лидеры стали забивать: Амиров, Подколзин. Они теперь почувствуют уверенность, и я думаю, что со шведами будет интересный матч», — добавил Третьяк.

30 декабря Россия разгромила Австрию со счётом 7:1 и вышла в плей-офф турнира. Со Швецией подопечные Ларионова встретятся 31 декабря.

Ранее форвард сборной России Родион Амиров рассказал о провокациях американских хоккеистов на МЧМ-2021.