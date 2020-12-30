Третьяк заявил, что сборная России должна сыграть со Швецией на МЧМ на высоких скоростях
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«Со шведами нужно играть только на высоких скоростях, потому что они очень техничные ребята, на малой скорости их трудно обыграть, а на большой они ошибаются. Тарасов в своё время нам говорил об этом. Я пожелал Ларионову, чтобы они играли на высоких скоростях и дисциплинированно, без удалений», — цитирует Третьяка ТАСС.
По его мнению, против таких соперников звенья должны меняться примерно каждые 35—40 секунд, так как это может сбивать с толку.
«Хорошо хоть, лидеры стали забивать: Амиров, Подколзин. Они теперь почувствуют уверенность, и я думаю, что со шведами будет интересный матч», — добавил Третьяк.
30 декабря Россия разгромила Австрию со счётом 7:1 и вышла в плей-офф турнира. Со Швецией подопечные Ларионова встретятся 31 декабря.
Ранее форвард сборной России Родион Амиров рассказал о провокациях американских хоккеистов на МЧМ-2021.