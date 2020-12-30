Амиров рассказал о провокациях американских хоккеистов на МЧМ-2021

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Нападающий молодёжной сборной России Родион Амиров рассказал о провокациях со стороны американских игроков во время стартового матча на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею в канадском Эдмонтоне.
Амиров рассказал о провокациях американских хоккеистов на МЧМ-2021
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«Провокации были, и слова в нашу сторону были. Но тренеры предупреждали, что нас будут провоцировать. Знали, что отвечать на это не надо», — цитирует Амирова Sport24.

По его мнению, российская команда справилась с провокациями и в целом понимала, для чего это нужно сопернику.

«Это может привести к ненужному удалению, которое помешает нам победить», — добавил форвард.

Россия обыграла США на старте турнира со счётом 5:3.

Ранее Василий Подколзин выразил мнение, что молодёжной сборной России нужно перестать позволять себе вольности.

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