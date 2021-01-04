Ларионов заявил, что вопрос участия Чинахова в полуфинале МЧМ остаётся открытым

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов рассказал, что вопрос участия форварда Егора Чинахова в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в Эдмонтоне со сборной Канады остаётся открытым.

«Тренировались с большой отдачей, с хорошим настроением, игроки находятся в хорошем состоянии. По Чинахову вопрос открыт, завтра с утра он будет на льду, сегодня он смотрелся неплохо, но дадим ему ещё одно утро», — приводит слова Ларионова ТАСС.

В трёх матчах на МЧМ 20-летний Чинахов забросил одну шайбу. Из-за травмы, полученной ещё на групповой стадии, в игре с Австрией, он пропустил два матча — со Швецией в группе и с Германией в 1/4 финала.

Полуфинальный матч МЧМ между сборными России и Канады состоится в ночь с 4 на 5 января и начнётся в 02:00 мск.

Ранее Чинахов рассказал, что пока не знает, сыграет ли он в полуфинале МЧМ с Канадой.